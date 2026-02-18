Compania LUCSOR IMPEX SRL a anunțat rechemarea de la consumatori a produsului Stafide „Furnicuța”, ca urmare a rezultatelor analizelor efectuate în cadrul programului intern de autocontrol.



Detalii despre produs

Denumire: Stafide „Furnicuța”

Origine: Uzbekistan

Ambalator: LUCSOR IMPEX SRL

Loturi vizate: B115D126 și B120D126

Motivul rechemării

În urma testelor de siguranță alimentară, s-a depistat prezența unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană – Chlorpyrifos și Profenofos. Reprezentanții companiei precizează că siguranța consumatorilor reprezintă o prioritate și solicită returnarea produselor din loturile menționate.

Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat produsul

Consumatorii sunt sfătuiți:Să nu consume produsul din loturile indicate;Să îl returneze la magazinul de unde a fost achiziționat; Să solicite contravaloarea acestuia – fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

S-au vândut produse în Maramureș?

Da. Conform listei magazinelor unde produsul a fost comercializat, există mai multe locații în județul Maramureș, printre care:

Baia Mare – Str. Cosmonauților nr. 3

Baia Mare – Str. Unirii nr. 21

Baia Mare – Str. Victoriei nr. 73

Baia Mare – Bd. București nr. 40B

Baia Mare – Str. Grănicerilor nr. 88H

Baia Sprie – Str. Gutinului nr. 9A

Borșa – Str. Libertății nr. 91

Târgu Lăpuș – Str. Florilor nr. 2

Sighetu Marmației – Str. Bogdan Vodă nr. 78-84

Prin urmare, consumatorii din județul Maramureș sunt rugați să verifice cu atenție produsele achiziționate și să respecte recomandările transmise de companie.

Autoritățile recomandă populației să urmărească anunțurile oficiale privind siguranța alimentară și să nu consume produse din loturile afectate.