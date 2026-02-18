O unitate medicală din Baia Mare anunță recrutarea unui asistent sau tehnician radiologie, pentru extinderea echipei de imagistică medicală. Postul este disponibil la Spitalul Sfântul Ioan, cu sediul pe strada I.L. Caragiale nr. 1.

Reprezentanții unității medicale transmit că își doresc un profesionist pasionat de domeniul imagisticii, dornic să lucreze într-un mediu modern și orientat către pacient.

Cerințe pentru candidați

Pentru a aplica, candidații trebuie să dețină o diplomă de absolvire a Școlii Postliceale Sanitare sau a Facultății de Tehnică Radiologică;autorizație de liberă practică și certificat de membru OAMGMAMR valabile;experiență în radiologie/imaging;cunoștințe de operare a aparaturii RX, CT și RMN;abilități de comunicare, empatie și spirit de echipă.

Responsabilități

Viitorul angajat va avea ca atribuții efectuarea investigațiilor radiologice conform protocoalelor medicale; pregătirea și poziționarea corectă a pacienților; operarea și întreținerea echipamentelor de radiologie; respectarea normelor de protecție radiologică și siguranță.

Ce oferă angajatorul

Spitalul pune la dispoziție un mediu de lucru modern, echipamente performante și un pachet salarial atractiv, corelat cu experiența profesională.

Persoanele interesate pot trimite CV-ul la adresa de e-mail: resurseumane@spitalsfantulioan.ro

Unitatea medicală își propune să atragă specialiști dedicați excelenței în imagistică medicală, contribuind astfel la creșterea calității serviciilor oferite pacienților din Baia Mare și din județ.