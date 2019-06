Gestul unei însoțitoare de bord a devenit viral. Tânăra a oferit sandvișul ei personal unei femei care nu avea bani să-și cumpere mâncare, iar întreaga poveste a fost făcută publică de către un pasager din avion.

„Ingerii exista, iar eu am intalnit unul‼

Aseara am zburat pe ruta Birmingham-Bucuresti cu compania #WizzAir. Si tare as vrea sa va fac cunosc un gest care mie unul mi-a umplut sufletul de bucurie si poate pe cat de mic pare pentru unii, pe atat de urias a fost pentru mine. Pe randul 37A sta o doamna de varsta a 3 a care privea cum oamenii isi cumparau sandwich-uri si altele. La un moment dat se ridica, merge in spate(eu in general stau pe ultimul loc) si timida intreaba cat costa un sandwich, i se raspunde ca 4€ si se intoarce la locul ei si se cauta prin buzunare. La scurt timp, acest inger se intoarce din spate cu un sandwich(diferit de cele vandute, probabil sandwich-ul personal) si il intinde doamnei cu un zambet molipsitor(vezi foto 😊) iar la 2 minute distanta ii aduce si un pahar de apa ❤🇷🇴🌏

Am intalnit la viata mea multe vedete (cantareti, actori, fotbalisti) insa niciodata nu am cerut sa fac poza cu vreunul…

#Wizzair, te iert pentru toate intarzierile 😊

*Lumea e făcută din gesturi mici, nu din vorbe mari.”, a scris Marius Simionica.