După scorul mult sub așteptări obținut la scrutinul de duminică, 26 mai, social-democrații maramureșeni iau măsuri. Liderul organizației locale a PSD spune că partidul e care îl reprezintă „trebuie sa demonstreze prin actiune ca a inteles mesajul oamenilor la urne”.

„La trei zile dupa votul de duminica, in fata PSD se afla cateva provocari care vor defini viitorul acestui partid. PSD trebuie sa demonstreze prin actiune ca a inteles mesajul oamenilor la urne.

Nu voi aborda toate subiectele, dar asa cum am sustinut si ieri in cadrul sedintei CEX, PSD trebuie sa faca imediat câteva lucruri :

1. Problema Justitiei trebuie sa iasa complet din zona noastra de interes. Am comunicat prea mult pe acest subiect si am facut prea putin. E vremea ca doar asociatiile profesionale in domeniu sa vorbeasca si noi sa ascultam exclusiv. Referendumul trebuie aplicat imediat si implementat in Constitutia Romaniei de urgenta”, a subliniat Gabriel Zetea.