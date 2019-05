Timp de mai multe zile au fost efectuate mai multe etape de monitorizare si localizare a florei din zona Cheile Lăpușului.

Împreuna cu experții din cadrul proiectului „Planificarea managementului conservării biodiversității în aria protejată Cheile Lăpușului”, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, s-au identificat noi habitate de specii arborifere si specii de flora in mai multe zone din rezervatie.



Datorita acesului destul de dificil in anumite locuri, deplasarea in teren s-a facut pe apa, in caiace si cu. barca de rafting.

Speciile localizate au fost introduse in baza de date in sistem GPS. Au fost identificate mai multe grupuri de arbori din specia arinului, gorun, paltin, precum și o parte din flora spontana.