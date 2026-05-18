În perioada 18–24 mai, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș desfășoară activități preventive și acțiuni în trafic dedicate creșterii siguranței rutiere.

Demersul are drept scop creșterea gradului de disciplină rutieră și reducerea riscului de producere a accidentelor de circulație, prin informarea și responsabilizarea tuturor categoriilor de participanți la trafic.

Pe parcursul săptămânii, acitivitățile vor aborda, zilnic, teme specifice privind siguranța rutieră, după cum urmează:

🔹 18 mai – portul centurii de siguranță și al dispozitivelor de retenție pentru minori;

🔹 19 mai – respectarea normelor de circulație de către motocicliști;

🔹 20 mai – respectarea normelor de circulație de către conducătorii de biciclete/trotinete electrice;

🔹 21 mai – respectarea normelor de circulație de către pietoni;

🔹 22 mai – prevenirea distragerii atenției la volan;

🔹 23 mai – combaterea consumului de alcool și substanțe interzise la volan;

🔹 24 mai – respectarea limitelor legale de viteză.

În cadrul acestor activități, polițiștii vor organiza acțiuni informativ-preventive în zonele cu trafic intens, precum și controale pentru depistarea și sancționarea abaterilor care pot pune în pericol siguranța rutieră.

Respectarea regulilor de circulație înseamnă responsabilitate, prevenție și grijă față de viața tuturor participanților la trafic.

Fiecare alegere făcută în trafic contează. Ajungeți în siguranță acasă!