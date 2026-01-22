Grupul de pelerini din Episcopia Maramureșului și Sătmarului a participat la momente liturgice deosebite în Țara Sfântă, marcând începutul anului 2026 prin rugăciune la cele mai importante locuri ale creștinătății.

Participarea la Sfânta Liturghie

Pelerinii au luat parte la Sfânta Liturghie la Sfântul Mormânt din Ierusalim, un moment central al călătoriei lor spirituale. Această experiență a inclus: Rugăciunea în fața Sfsntului Mormânt: Grupul a participat laLiturghia chiar în fața mormântului gol al Mântuitorului, fiind descris ca un moment de mare pace și reînnoire a credinței, bucuria a fost mare pentru ca foarte mulți dintre ei s-au spovedit și împărtășit.



Pelerinii maramureșeni și sătmăreni sunt cunoscuți pentru păstrarea tradițiilor, adesea participând la slujbe purtând straie populare specifice zonei lor de proveniență, oferind o identitate vizuală și spirituală unică grupului.Grupul este însoțit de părintele Valeriu Mircea VANA