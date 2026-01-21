Impactul potențial a fost resimțit în principal în domeniul lansărilor spațiale, al aviației și al operațiunilor satelitare.



O furtună geomagnetică este o perturbare temporară a câmpului magnetic al Pământului, cauzată de activitatea intensă a Soarelui. Ea apare atunci când particule încărcate electric provenite de la Soare interacționează cu magnetosfera Pământului.



Activitate solară intensă

Soarele produce uneori erupții solare (solar flares) ejecții de masă coronală (CME) – nori uriași de plasmă (protoni, electroni) și câmp magnetic

Dacă o CME este orientată spre Pământ, particulele ajung în 1–3 zile, deplasându-se cu sute sau mii de km/s.



Interacțiunea cu magnetosfera

Când norul de particule lovește câmpul magnetic al Pământului:

comprimă magnetosfera

produce reconectări magnetice

energia este transferată către ionosferă și regiunile polare

Declanșarea furtunii geomagnetice

Această interacțiune provoacă variații puternice ale câmpului magnetic terestru — acesta este fenomenul numit furtună geomagnetică.

Efecte ale furtunilor geomagnetice

Aurore polare (aurore boreale și australe)

Perturbarea comunicațiilor radio și GPS

Afectarea sateliților

Suprasarcini în rețelele electrice (în cazuri severe)

Creșterea radiațiilor la altitudini mari (zboruri polare)

Intensitatea furtunilor

Ele sunt clasificate de obicei pe o scară de la G1 (slabă) la G5 (extremă).

Pe scurt, furtuna geomagnetică apare când “vântul solar” lovește puternic câmpul magnetic al Pământului, provocând dezechilibre temporare.

🎥 Foto Meteoplus