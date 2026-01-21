Comunitatea academică băimăreană ȋşi exprimă regretul profund la trecerea ȋn nefiinţă a domnul Profesor universitar dr.ing. MIRON BUJU, personalitate marcantă a ȋnvăţământului superior tehnic, Șef de catedră al Catedrei de Electrotehnică, Facultatea de Inginerie din Baia Mare.

Profesorul MIRON BUJU a fost un om de o blândeţe sufletească şi ȋnţelepciune aparte, iar cei care l-au cunoscut ȋl vor păstra ȋn memorie cu recunoştinţă, apreciere şi respect.

Sincere condoleanţe familiei!

Priveghiul va avea loc marți 20 ianuarie la ora 17, iar înmormântarea miercuri 21 ianuarie la ora 12 la Tanatoriu Baia Mare.