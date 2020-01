Vasile Miriuță a fost (re)instalat marți în funcția de antrenor principal al A.F.C. Hermannstadt. Tehnicianul a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu drept de prelungire pentru încă un an competițional.

Tehnicianul originar din Baia Mare, în vârstă de 51 de ani, revine astfel la A.F.C. Hermannstadt, după ce în sezonul trecut a condus echipa și a reușit să evite retrogradarea pe finalul campionatului. Vasile Miriuță a mai antrenat în trecut echipe ca Energie Cottbus, Ceahlăul Piatra Neamț, C.F.R. Cluj, Gyor ETO, ASA Tg.Mureș, F.C. Dinamo București și Kisvarda.

,,Este a patra oară când colaborez pe plan profesional cu Vasile Miriuță. De fiecare dată am avut rezultate pozitive împreună, inculsiv în ultimul sezon la A.F.C. Hermannstadt, când am reușit să rămânem în Liga I. Mă bucur foarte mult că a revenit la noi și sunt convins că vom reuși să ne menținem în Liga I fără emoții”, a declarat Iuliu Mureșan, președinte A.F.C. Hermannstadt.

,,Am revenit într-un loc unde m-am simțit foarte bine! Cunosc foarte bine oamenii de aici, dar și echipa. Au rămas câțiva băieți cu care am lucrat, chiar dacă sezonul trecut nu ne-a fost ușor. Lotul este schimbat acum în mai bine, avem jucători mai experimentați, cu multe jocuri în Liga I. Sunt optimist că putem face un fotbal bun împreună. S-au schimbat multe lucruri în bine! Condițiile sunt mai bune ca anul trecut, avem un teren de antrenament, sală de forță, stadion. La Sibiu sunt niște suporteri minunați, care ne-au susținut în momente esențiale în sezonul trecut. Am încredere mare în public!”, a declarat Vasile Miriuță, antrenorul principal al A.F.C. Hermannstadt.

Alături de antrenorul principal, au revenit în stafful echipei Florin Berța, antrenor cu portarii și preparatorul fizic Vlad Țăran, cel care a ocupat această funcție și în mandatul precedent al lui Vasile Miriuță.