Cel mai bun student român al anului în străinătate a fost desemnat în cadrul Galei LSRS care a avut loc marți, 7 ianuarie, la Palatul Parlamentului din București. El este Daniel Prelipcean, are 22 de ani și studiază actualmente Fizica Aplicată în cadrul Universităţii Tehnice din München, studii de master.

Cu un frumos accent moldovenesc, Daniel a spus imediat după primirea marelui premiu: „Dacă noi, tinerii intelectuali ai acestei țări, nu putem aduce un aer proapsăt în România, atunci cine?”

Tânărul român premiat a dedicat premiul său tuturor românilor plecați în străinătate: „Acest premiu reprezintă o însumare a tuturor interacțiunilor din viața mea, în principal cu oamenii din jurul meu (…) și este pentru toți cei care și-au părăsit vatra de acasă ca să plece în străinătate.”, a specificat Daniel în discursul său.

Daniel Prelipcean a absolvit în 2015 Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi, județul Suceava, urmând Facultatea de Fizică – Matematică, de la Universitatea Jacobs din Bremen, Germania.

„Masterand în Fizică Aplicată la Universitatea Tehnică din Miinchen, Germania, am descoperit în această alegere de a aborda lumea într-un mod rațional că măsura tuturor lucrurilor este fericirea omului. Astfel, ca olimpic național la fizică și matematică, am avut un vis de peste un deceniu: să ajung la granițele cunoașterii umane și să încerc să le împing și mai departe. Vara aceasta mi-am trăit visul, ca student practicant la CERN (Consiliul European pentru Cercetare Nucleară)”, mărturisește tânărul român.

Atent la lumea care îl înconjoară, a ales să facă voluntariat în domeniul educaţiei la „Physik fur Fluchtlinge” (Fizică pentru refugiaţi) unde a organizat ateliere de prezentare a experimentelor de fizică în preajma Crăciunului pentru copii din familii de refugiaţi; „Cutting Edge Research in Romania” (CER2) – tabără de vară pentru olimpici la fizică. De asemenea, este membru în cadrul „Münchner Tafel”, unde în fiecare sâmbătă oferă alimente celor care au nevoie.

De rădăcinile sale românești Daniel nu a uitat, ci dimpotrivă, le promovează și le face cunoscute în lume: „Mândru de descendența mea din Bucovina, am fost organizatorul principal la Country Information Day – Romania, un eveniment de la universitate unde am prezentat România colegilor noștri studenți, dar și oricărui doritor. Bineînțeles, ca fost dansator semi-profesionist la Ansamblul Ciobănașul, am pregătit și o suită de dansuri.”

Gala LSRS, organizată de Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) și aflată la a XI-a ediție, a premiat pe baza unei competiţii deschise studenţii şi absolvenţii din diaspora românească, cu scopul recunoaşterea performanţelor lor academice şi extracurriculare. Este singurul eveniment naţional destinat promovării meritelor şi valorilor studenţilor români de pretutindeni. „LSRS crede într-o nouă viziune si recunoaşte oamenii care inspiră o nouă generaţie!”, afirmă organizatorii.