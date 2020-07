Judecătorii Curții Supreme au decis joi că fostul procuror Mircea Negulescu va fi arestat preventiv 30 de zile, potrivit minutei de ședință.

Fostul procuror de la DNA Ploiești Mircea Negulescu, zis și „Portocală”, a fost reținut pe 15 iulie de Secția Specială. Măsura a fost luată în legătură cu dosarul Tony Blair, în care a fost pus sub învinuire fostul premier, actual lider al Pro România, Victor Ponta. Acuzațiile care îi sunt aduse lui Negulescu sunt de grup infracțional organizat, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, fals și inducerea în eroare a organelor judiciare, au mai precizat sursele G4Media.ro.

Procurorii au cerut arestarea preventivă, dar judecătorii Înaltei Curți au decis pe 16 iulie plasarea acestuia sub control judiciar.

Secția Specială a făcut apel la decizie, iar Negulescu va fi arestat preventiv.

Minuta deciziei: Admite contestația formulată de PICCJ SIIJ, desființează in parte incheierea atacată numai in ceea ce privește pe Negulescu Mircea si rejudecand, admite propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulata de Parchet in ceea ce îl privește pe Negulescu Mircea, dispune arestarea preventivă pt 30 de zile de la 23.07.2020 la 21.08.2020. Menține restul dispozițiilor.