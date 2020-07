Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut joi ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, să o demită pe şefa Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti despre care a spus că este o rudă a unui ministru liberal, „plantată” la şefia instituţiei, în locul unui medic epidemiolog.



„Ministrul Tătaru încearcă din răsputeri să bage sub preş prostia şi inconştienţa conducerii DSP Bucureşti care au dus la dezastrul de la căminul de bătrâni din Sectorul 1 şi la infectarea angajaţilor DSP. De ce? Pentru că PNL a plantat la şefia DSP Bucureşti o rudă a unui ministru liberal în locul unui medic epidemiolog. Rezultatul? O persoană a murit. Alţi 30 de bătrâni sunt în spital acum, după ce DSP a refuzat să testeze. Alţi angajaţi DSP sunt suspecţi că ar fi luat şi ei virusul. Au făcut harcea-parcea toate procedurile, au refuzat să facă ancheta epidemiologică, iar urmările sub deosebit de grave şi pot avea impact asupra sănătăţii întregii Capitale! Tătaru trebuie să o demită acum pe şefa DSP Bucureşti şi să ia măsuri urgent la căminul de bătrâni pentru a nu avea şi mai mulţi morţi! Trebuie să testeze toţi bătrânii, dar şi personalul. Are toate pârghiile legale la dispoziţie! Să tacă şi să nu facă nimic este o crimă”, a scris Ciolacu, pe Facebook.

El a adăugat că „toate aberaţiile” pe care le-au făcut liberalii în ultimele 9 luni, de când au venit la guvernare, se întorc acum împotriva lor.

„Când în locul unui specialist numeşti o rubedenie, când în loc de echipamente pentru personalul medical, eşti preocupat doar de şpaga care îţi revine din ultima achiziţie, când comunicările oficiale despre pandemie au la bază doar interesul electoral, acestea sunt rezultatele! Au scăpat total de sub control situaţia! De aceea şi doboară în fiecare zi record după record la capitolul persoane infectate”, a transmis Marcel Ciolacu. AGERPRES