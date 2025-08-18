Duminică, 17 august, comuna Suciu de Sus a găzduit cea de-a doua ediție a Festivalului Bivolului, un eveniment dedicat promovării tradițiilor locale și a creșterii bivolilor, simbol al Țării Lăpușului.

Manifestarea s-a desfășurat pe platoul „Pă Obrejă”, la intrarea în satul Suciu de Jos, unde sute de participanți, localnici și vizitatori din împrejurimi, au venit să se bucure de muzică, produse tradiționale și momente culturale.

Publicul a putut vizita târgul de lactate din lapte de bivoliță, a admirat exemplarele de bivoli prezentate în cadrul expoziției și a degustat produse autentice pregătite de producători locali. Atmosfera a fost completată de recitalurile susținute de Andreea Ghițiu și reprezentanții Ansamblului Transilvania din Baia Mare, Maria Luiza Mih și formația sa, dar și alți invitați care au adus energie și culoare festivalului.

Evenimentul a inclus și o componentă educativă, prin discuții cu specialiști în domeniul zootehnic, despre rolul bivolului în comunitate și provocările actuale legate de păstrarea acestei rase.

Primarul comunei a subliniat importanța organizării festivalului, arătând că „bivolul face parte din identitatea noastră și trebuie să rămână un simbol viu al Țării Lăpușului”.

Prin diversitatea activităților, Festivalul Bivolului a reușit să aducă împreună tradiția, gastronomia și comunitatea, demonstrând că astfel de evenimente pot contribui la păstrarea și revitalizarea obiceiurilor locale.