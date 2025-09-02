Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a anunțat că a avut o întâlnire de lucru cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, și cu directorul CNAIR, Cristian Pistol, pentru a discuta proiectele majore de infrastructură care vizează județul.

„Am avut discuții aplicate și orientate spre rezultate concrete pentru Maramureș”, a declarat Zetea, subliniind că prioritățile sunt legate de investițiile derulate prin PNRR și de proiectele care urmează să intre în implementare.

Printre obiectivele vizate se numără:

Pasajul Italsofa , unde lucrările sunt realizate în proporție de circa 70% și trebuie finalizate;

Pasajul de la Clubul Văcarilor , pentru care se dorește demararea rapidă a lucrărilor, cu termen de finalizare iunie 2026;

Reconstruirea podului surpat din Baia Mare , pentru care este necesară identificarea urgentă a resurselor financiare;

Centurile ocolitoare ale municipiilor Baia Mare și Sighetu Marmației , aflate în faza de documentații, urmând să intre în licitație în această toamnă;

Drumul Expres Baia Mare – Satu Mare, pentru care se lucrează la finalizarea Studiului de Fezabilitate, cu obiectivul ca până la sfârșitul anului să fie aprobat de toate comisiile tehnice și să fie emisă hotărârea de Guvern.

„Cred cu tărie că faptele și munca susținută sunt singurele care pot aduce dezvoltarea pe care maramureșenii o merită. Fiecare drum, pasaj sau pod finalizat înseamnă mai multă siguranță, timp câștigat și speranță pentru viitor”, a subliniat Gabriel Zetea.

Președintele CJ Maramureș a reafirmat că va continua să susțină proiectele de infrastructură care pot transforma județul într-un pol de dezvoltare regională.