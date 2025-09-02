Baia Mare se pregătește de sărbătoare! Sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 13:00, Stadionul „Viorel Mateianu” va fi gazda unui eveniment sportiv cu totul special: Turneul Old Boys – 30 de ani FC Prietenia Baia Mare.

Evenimentul marchează trei decenii de la înființarea clubului FC Prietenia, un nume legat nu doar de pasiunea pentru fotbal, ci și de valorile camaraderiei și spiritului de echipă. În centrul aniversării stă un turneu demonstrativ, unde se vor întâlni foști jucători și prieteni ai clubului, într-o atmosferă caldă, plină de emoție și amintiri.

Echipele participante la turneu:

FC Prietenia Baia Mare

Sportul București

La Grande Familia București

Allstars Jagiellonia Bialystok (Polonia)

Publicul este invitat să retrăiască bucuria fotbalului autentic și să se bucure de spectacolul oferit de sportivi care au scris povești frumoase pe teren. Dincolo de competiția sportivă, evenimentul va fi o întâlnire a prieteniei și a respectului reciproc, valori care au stat la baza clubului încă de la începuturi.

„Este mai mult decât un turneu, este o stare de spirit! Vrem să celebrăm împreună 30 de ani de fotbal, prietenie și amintiri. Invităm toți băimărenii și iubitorii sportului să fie alături de noi”, transmit organizatorii.

📍 Unde: Stadionul „Viorel Mateianu”, Baia Mare

📅 Când: Sâmbătă, 6 septembrie, ora 13:00

Intrarea este liberă, iar atmosfera promite să fie una de sărbătoare!