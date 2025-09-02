Luni, 1 septembrie, în jurul orei 12.10, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de către un angajat al unei societăți comerciale din Baia Mare cu privire la comiterea unui furt din incinta acesteia.

Din verificările efectuate de polițiștii care au intervenit, s-a stabilit faptul că angajatul magazinului, în timp ce viziona imaginile de pe camerele de supraveghere, a surprins o persoana de sex feminin care a introdus în plasa pe care o avea asupra sa mai multe bunuri de pe raftul magazinului, după care a trecut cu acestea de casele de marcat fără să le achite.

Polițiștii au identificat persoana în cauză, iar bunurile au fost recuperate.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt, cercetările efectuându-se în continuare sub supravegherea procurorului de caz.