Astăzi este vorba despre fata cu părul albastru, unul dintre eroii cu care ne intersectăm zilnic fără să realizăm, cărora la un moment dat nu știm cum să le mulțumim pentru intervenția lor.

Zilele trecute avuse loc un accident grav în București, acesta s-a întâmplat la ora 12.55, in Strada Preciziei. Moment în care fata cu părul albastru s-a repezit asupra victimei, a mobilizat-o și a supravegheat-o până ce a ajuns echipajul smurd.

”La noi astăzi a fost un accident! Foarte grav! Ei bine, s-a întâmplat în România! Țara asta a nimănui, unde totul merge prost! Și unde ni se spune în orice moment că nu mai avem nicio șansă! Accidentul s-a întâmplat la ora 12.55, in Strada Preciziei! Cu câteva minute înainte, o fată a intrat în showroom. Mi-a atras atenția că avea părul vopsit în albastru! O puștoaică in trend, mi-am zis. Peste câteva minute am auzit bubuitura! Am crezut inițial că s-au lovit două mașini. Am ieșit, pe stradă țipa o femeie. Țipăt de groază! Am paralizat cu toții! Și acum să vedeți continuarea… Imediat fata in albastru s-a repezit la victimă! Aceasta se mișca spasmotic! A imobilizat-o și a început să îi vorbească. La 12.57 am sunat la 112. In maxim un minut terminasem de vorbit cu toți, Dispecerat, Poliție, Smurd. Peste încă un minut a apărut primul polițist care a oprit circulația. La 8 minute de la apel sosea Smurdul! 8 minute, in condițiile unui trafic infernal! In tot acest timp fata a stat cu victima și i-a susținut capul! I-a vorbit, a linistit-o, a predat-o celor de la Smurd… După aceea am aflat că era asistenta medicala!! Noi eram încremeniți iar ea se purta apoi că și cum nimic nu s-ar fi întâmplat! Pentru că salvează vieți în fiecare zi… Mi-am făcut curaj, m-am dus la ea și am avut puterea să îi spun doar atât… „Să vă dea D-zeu sănătate!!!”- declară un cetățean pe o platformă de socializare

În urma acestei întâplări ar trebui să ne zboare gândul la următoarele cuvinte: „Aparențele înșeală, iar uneori judecăm greșit!”

