In calitate de cetateni ai acestui judet si ai municipiului resedinta de judet, platitori de impozite si taxe locale, va rugam sa INCETATI CU ABUZURILE ASUPRA NOASTRA. In afara programului sunteti simpli cetateni, la fel ca noi, si nu va mai putem permite sa va comportati ca si cu niste gunoaie. Pe langa obligatii avem si drepturi. Obligatiile ni le-am indeplinit, drepturile ne sunt incalcate de fiecare data. Am incercat sa colaboram de cate ori a fost cazul, avand de cele mai multe ori un comportament exemplar iar dumneavoastra doar ati cautat motive sa ne executati. Nu suntem la primul episod in care suntem umiliti de catre Jandarmeria Maramures.

Cum sa ajungi sa fi dat afara , fara sa faci nimic, dintr-un parc public ridicat si din banii nostri? Skate park-ul din Dealul Florilor apartine Primariei Baia Mare iar ca cetateni ai acestui oras ne simtim nedreptatiti sa fim alungati in afara acestuia pentru a urmari un meci de fotbal. Poate ca n-ar fi fost atat de mare deranjul daca intreg skate park-ul ar fi fost evacuat in acel moment din “motive de pandemie”, dar am fost singurele tinte din tot parcul, plin ochi la acea ora. (Ca de respectat regulile sanitare nici nu poate fi vorba acolo, da ce conteaza)

Am ajuns sa stam aproape lipiti de un gard ca sa nu deranjam o generatie distrusa de copii obraznici care au ajuns sa injure si sa fie smecheri ca se duc la domnii jandarmi. Ca na, domnilor jandarmi le face o deosebita placere sa se lege de suporterii din Baia Mare. Nu-i problema ca in 15 minute n-a mai fost picior de copil in acel colt de skate park, important era sa fim scosi noi afara.

Ati profitat de faptul ca niciodata n-am avut nimic de comentat, ca am fost putini si ca ne-am vazut de drum. Dar va recomandam sa o lasati mai usor cu abuzurile daca vreti sa mai colaboram pe viitor. Si nu, nu e o amenintare. E doar un sfat care avantajeaza ambele parti.