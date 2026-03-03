Astăzi se împlinesc 143 de ani de la nașterea lui Ion Mihalache, învățător, ofițer în Primul Război Mondial și lider politic marcant, fondator al Partidului Țărănesc și președinte al Partidului Național-Țărănesc în perioada 1933–1937.

Născut la 3 martie 1882, în Topoloveni, într-o familie de țărani săraci, Ion Mihalache a urmat școala normală și a devenit învățător, profesie pe care a practicat-o până la intrarea României în Primul Război Mondial. Mobilizat ca ofițer de rezervă, s-a remarcat pe fronturile din Dobrogea, Muscel și Moldova, fiind decorat cu unele dintre cele mai înalte ordine militare românești și străine, inclusiv Ordinul „Mihai Viteazul”.

După război, Ion Mihalache a intrat în prim-planul vieții politice, militând pentru reforma agrară și pentru drepturile țăranilor. A fondat Partidul Țărănesc, care în 1926 s-a unit cu Partidul Național Român din Transilvania, dând naștere Partidului Național-Țărănesc, condus de Iuliu Maniu. Mihalache a ocupat de-a lungul timpului funcții importante în stat, printre care ministru al Agriculturii și ministru de Interne, promovând cooperativizarea voluntară și modernizarea satului românesc.

După instaurarea regimului comunist, a fost arestat în urma „Înscenării de la Tămădău” și condamnat la temniță grea pe viață. A murit în detenție, la 5 februarie 1963, în închisoarea de la Râmnicu Sărat, devenind un simbol al rezistenței politice împotriva comunismului.

Ion Mihalache rămâne în istoria României ca un apărător al democrației, al valorilor rurale și al demnității umane, plătind cu viața fidelitatea față de principiile sale.