Războiul dintre Bizo și Onțiu continuă.

După o replică tăioasă a domnului Bizo, Onțiu revine cu clarificări:

„De la o minciună la ALTA! Domnule BIZO, chiar ești o rușine pentru urbea băimăreană!

Evident că mă așteptam la o replică din partea Domnului Bizo!

Totuși, Domnia Sa spune că a compus acea replică la insistențele celor dragi. Să-l credem oare ..?

Dacă îi dăm omului credit, este oarecum de înțeles, așa se întâmplă când faci ceva împotriva voinței tale; niciodată nu iese cum ai vrea, pur și simplu nimic nu se leagă, Domnule Bizo!

În sfârșit, cauzele pot fi multe, poate că Distinsa Doamnă avocat (autorul) a vrut sa-i confere acelei replici o notă mai „juridică” iar Domnia Ta (coautor) ți-ai dorit s-o faci cu sufletul și n-a prea ieșit cu scrisul!

Poate si pt. că ati compus-o pe grabă, cine știe .., oricum, greu cu limba noastră frumoasă, câteodată pare mai sucită decât altele, mai ales când te decizi să pui mâna pe peniță!✒️

La redactarea următoarei replici, poate ar fi bine să țineți mai aproape de Doamna avocat chiar și de musai; nu de alta, da’ de pe Feleac și până in Maramu’ se pot pierde info și detalii prețioase!

Gata, cum mulți dintre cei care ne urmăresc s-au plâns că prea am făcut-o pe romancierul la prima mea postare (drept!), de această dată mă voi limita punctual la câteva întrebări.

Domnia Ta ar trebui să răspunzi, moment în care am convingerea că încet-încet o să-ți recapeti credibilitatea în ochii băimărenilor!

Iată si întrebările:

🏓Când v-ați făcut intrarea intempestivă în MonGourmet, Domnule Bizo (i.e în dimineața zilei de 14 Feb): ați pus o întrebare unui angajat, ați dat un ordin ca la armată, totul a durat cca 15 secunde, v-ați întors cu spatele și ați plecat; eu nu v-am văzut in momentul respectiv, am aflat la cca 2 min cum că ati fost în magazin.

De ce afirmați că nu m-am deranjat din birou sau că nu am vrut să vă primesc .?

Deci, doriți sa vi se prezinte un video (sistemul de monitorizare video din magazinul nostru ne permite asta) unde se vede clar cât timp ați stat în magazin ..?

🏓 În dimineața zilei de 14 Feb., când eu mi-am parcat mașina in parcarea publică din stanga terasei Bizo (pe prima poziție), nu era nici un semn care să indice ca ar fi rezervat pentru persoanele cu handicap!♿️

Acele indicatore (în fapt două la număr) cu „rezervat persoanelor cu dizabilitați” au apărut peste week-end, după prima mea postare, Domnule Bizo, NU ..?

🏓Credeți că cineva din Baia Mare (în afara Domniei Voastre) are știință că ar fi existat asemenea indicatoare înainte de week-endul trecut ..?

Vă întreb, pentru că eu nu-mi aduc aminte să fi văzut un asemenea indicator la momentul în care mi-am parcat mașina ..

🏓Cum rămâne totuși, Domnule Bizo, episodul cu Doamna si soțul său in căruciorul de handicapat, cea pe care o istorisiți în postarea Dvs. https://www.facebook.com/bizo.aurel, corespunde ea realității ..?

🏓Cum credeți Dvs că ar trebui să procedez, Domnule Bizo .? Eu mi-am recunoscut culpa: am parcat pe data de 14 Feb. într-un loc unde nu ar fi trebuit sa poposesc mai mult de 5 minute; am întârziat cca 40 min (plus ca acel loc îi era destinat unui client; repet: mă rusinez!).

Sunt o persoană responsabilă și prin urmare as vrea să plătesc amenda cuvenită. Cum trebuie să procedez, credeți că ar fi indicat să mă prezint la Poliția locală sau în altă parte pt a depune un soi de autodenunț ..?

🏓Credeți ca este totusi corect sa fiu amendat pt că am parcat pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități ..?♿️

Ce să-i spun polițistului..? Sigur indicatoarele erau acolo la acel moment ..?

Mă scuzați, îmi permit sa vă întreb asta pentru că Dvs aveți multă experiență, ați avut atâtea si atâtea cazuri în decursul anilor, nu ..? Bănuiesc că nu toate au fost rezolvate cu aluat, SAU ..?

🏓Fiind parcare PUBLICĂ, mă gandesc ca acele două locuri ar fi trebuit să fie semnalizate de ani de zile, NU ..? Cine trebuia sa se ocupe de asta în fond (?), Dvs nu aveați niciun interes până mai ieri, doar că ati simțit căldura mare din spate si cumva trebuia s-o dregeți, NU ..?

Poate ne ajuta prietenii mai avizati cu un răspuns; ce credeți, voi cei mulți ..?

Acum că tot veni vorba, prieteni, haideti să vedem cât de mult s-a îmbunătătit situatia in favoarea persoanelor cu dizabilitati odată cu montarea indicatoarelor.

Vă rog să observați în colajul foto atașat la prezenta postare:

👉 mașina subsemnatului, cea cu aluatul pe parbriz/parcat 14.Feb. – lipsă tăblițe în parcare care sa indice loc rezervat pt. persoane cu dizabilitați, timp de staționare cca 40 min. (mașină amendată cu aluat!)

👉alte două autoturisme: primul/parcat 23 Feb si respectiv al doilea/parcat 24 Feb/relativ cu aceeași timpi de staționare (de peste 25 de minute pentru fiecare – neamendate cu aluat si nici cu bani)!

Ne putem lesne imagina, prieteni, ca aceste autoturisme aparțin cu siguranța unor persoane cu dizabilități, cu mare probabilitate foarte nevoiașe!

🏓Deci, cum comentați, Domnule Bizo ..?

În ce lume trăim, prieteni …

🏓Cine a pus totuși aluatul pe parbrizul meu ..?

Dacă Domnia Ta nu l-ai pus, cine crezi ca ar fi putut să o facă fără știrea dumitale ..?

Sau poate ar trebui sa-i suspectez pe vecinii noștri care vând haine, cosmetice, bijuterii, pantofi ..?

Să fi aterizat oare pe parbrizul meu la fel cum au aterizat si indicatoarele cu rezervat locuri pt persoane cu handicap i.e ulterior ..?

🏓Tot în postarea Dvs afirmați cum că ați luat legătura cu avocații Dvs. din Baia Mare si cu echipa Dvs. de avocați din Cluj pentru a mă acționa în judecată pentru calomnie; întrebarea care se ridică este: de ce aveți o armată de avocați dacă tot sunteți o persoană atât de onestă ..?

🏓De ce vă simțiți atacat si calomniat ..? Nu vi se pare că eu sunt cel vătămat, cel care încearcă să afle cine l-a batjocorit aruncându-i aluat pe parbriz ..?

🏓De ce instituiți un regim al terorii în propria Dvs firmă si le puneți pe angajatele Dvs să scrie epistole online în apărarea șefului ..?

Nu vedeți cât de greu se descurcă cu scrisul ..? Le tremură mâna pe taste la bietele fete când trebuie sa definească un profil atât de imaculat cum este cel al Domniei Voastre.

Cred că de fapt oricui i-ar veni foarte greu; nu știu, chiar sunteți de-a dreptul formidabil, intimidați prin simpla prezență …!

🏓Oare de ce la postarea replicii Dvs. de pe FB nu apare niciun comentariu negativ .?

Nici prin cap nu ne trece ca le-ați fi putut șterge, pur si simplu ne întrebăm cum reușiți să insuflați atât de multă încredere la toată lumea ..?

Spun asta pentru pt că am văzut cum peste 90% din „comentatori” vă spun: „respect Domnule Bizo”, „stimă Domnule Bizo” ..

Să nu greșesc (!), mai este o categorie care vă sugerează deschis „să puneți gaz pe mine” plus alte îndemnuri „creștine”!

Sincer, eu atatea laude si balade nu am auzit din vremea „răposatului” nostru președinte (***pt cei tineri: Ex Șeful Partidului Comunist Român de până in 1989) iubit, adulat si cântat nevoie mare in acele vremuri.

Mare minune că încă nu ați fost apelat „conducător iubit” .. avem răbdare!

🏓Evident că mulți dintre concetățenii noștri au catalogat plângerea mea + jalnica dumitale reacție ca pe o dispută; alții au catalogat-o ca fiind chiar un „război”!

Egal cum este perceput acest moment, în mod clar s-au separat două tabere:

„suporterii” dumitale iar pe de altă parte susținătorii dorinței de adevăr!

Ce mai este de zis, este remarcabil că după atâtea decenii de întuneric am câștigat ce poate fi mai de preț: libertatea de exprimare!

Mai rămâne doar sa ne știm folosi de ea cu manieră, cu bun simț si cu eleganță!

Întrebarea mea la acest capitol ar fi: ați sesizat Domnule Bizo care este profilul „suporterilor” Dvs .?

Raportat la comentariile pe care le fac peste 90% dintre ei, putem oare concluziona care din atributele de mai sus se reliefează in exprimările acestor oameni ..?

Ne întrebăm tare multi, oare o sa ai vreodată capacitatea să deslușești de unde vine baiul la acest capitol..?

Cum era proverbul acela (?), „spune-mi cu cine te insoțesti ca să-ți spun cine ești …”

🏓Chiar dacă faci eforturi disperate în a te erija în victimă (si cu toată armata dumitale de avocați), bănuiesc că începi să înțelegi si Domnia Ta, că îți va fi tare dificil sa scapi ușor din toata încurcătura asta ..?

🤝Fiindcă multă lume ne îndeamnă sa facem pace, eu vin cu o propunere pe care o consider decentă si foarte constructivă!

Doar că într-o asemenea ecuație va trebui sa ne multumești: atât pe mine cât și pe băimăreni!

Dacă sunteți un parolist nu cred sa fie o problemă, așa ca îmi permit sa postez și un extras din declarația dumitale angajament:

„tot ce voi face in continuare este pentru comunitatea in care trăiesc!”

Trebuie să recunoaștem, prieteni, sună tare promițător!

Revenind, totul s-ar derula în doi pași, nimic complicat:

✍️îți ceri scuze „public” (din ce am observat îți place termenul) pentru că mi-ai pus aluat pe parbriz iar eu îmi retrag plângerea deja depusă

✍️aduci o macara, îți ridici terasa incubator de pe trotuar și vedem, poate avem norocul și putem convinge Primăria sa ne suplimenteze locurile de parcare.

De’ nu se va putea, ce frumos ar fi să avem un pic de verdeață in fața magazinelor, toată lumea mulțumită!

Cât privește acea terasă, hai sa fim cinstiți, Domnule Bizo, vorbește un oraș întreg, chiar nu-i de dorit să se ajungă să o ridici de acolo în baza unei hotărâri judecătorești.

O spun specialistii, că este construită în ciuda normelor (adică nelegal), prea aproape de intersecție și chiar la buza Bulevardului; se pare că nu ai lăsat nici măcar un centimetru între prima bandă de circulație și incubator!

Ăsta-i bai mare (!) din ce am înțeles, nicăieri nu s-a mai văzut așa ceva; în plus, chiar reprezintă un risc major pentru cei care aleg sa servească ceva acolo (dumneata știi bine ce episoade au fost)!

O persoană din SUA spunea zilele acestea că de peste ocean incubatorul terasă se vede ca o afumătorie; nu știu ce părere au alții, dar eu i-aș cam da`dreptate!

Era un pasaj in prima mea postare, Domnule Bizo și se pare ca ai ignorat-o; sincer, tare mă tem pentru Domnia Ta, îți copiez pasajul:

„Sfatul vecinilor tăi este să nu te burzuluiesti deloc, să stai cuminte și să încerci din răsputeri să te caiești pentru faptele tale, ca prea bine le-am văzut și le-am imortalizat pe toate ..”

Îmi permit din nou sa revin pe final la sloganul acela personal de pe facebook:

sesizăm cu toții in finalul postării replicii Domniei Tale o oarecare dorință vecină cu încăpățânarea, aceea de a deveni oricum un om de valoare ..

Nu știu, acum chiar mi-e si teamă să nu zic ceva care să sune a calomnie; mai bine spune-ne Domnia Ta, cam in ce fază crezi ca te găsești din această perspectivă ..?🤔” – arată afaceristul băimărean.