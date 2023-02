După ce sâmbătă v-am prezentat în exclusivitate reacția domnului Onțiu, patronul de la MonGourmet, reacție prin care l-a făcut troacă de porci pe administratorul de la BIZO, meritat sau nu, asta decideți voi. Acum Aurel Bizo, administratorul de la Bizo a avut o „replică” tot publică:

„Eu Aurel Bizo in calitate de persoana fizica cât și in calitate de administrator societate BIZO, împreuna cu echipa mea de avocați din Baia mare cât și din Cluj am făcut demersurile legale necesare pentru tragerea la răspundere a domnului Mircea Ontiu, pentru nenumăratele acuzații nefondate, mincinoase, calomnii, jigniri, unele chiar de natura penală instigarea la ura și hărțuirea care mi-au fost aduse și de care am avut parte eu și apropiații mei după postarea sa.

Referitor la incidentul petrecut in 14.02, fiind in locația mea, am văzut o doamna care se agita că nu se poate așa ceva ca o mașina fără inscripții drept parcare handicap să ocupe acel loc, am mers personal sa identific problema ea relatând că are soțul cu dizabilități , el fiind in cărucior handicap, in masina parcata pe avarii, știind a cui este mașina parcata eu personal am intrat la Ontiu Mircea in locație și l-am rugat sa mute mașina prin intermediul angajatelor desigur , el nici măcar nu s-a deranjat sa iasă din birou sa ii explic situația deoarece mașina sa era parcata pe primul loc de parcare care este un loc destinat persoanelor cu handicap fiind exact in fata intrării in locația BIZO, eu am participat la găsirea unui loc de parcare, loc găsit care era necorespunzator situației doamnei și la mutarea căruciorului handicap peste borduri pana in locația mea, referitor la hârtiile de pe parbrizul domnului Ontiu Mircea eu nu am nici o cunoștința, și după cum dansul relatează povestea in postarea lui i-am răspuns la mesajul scris flegmatic de către Ontiu Mircea cum că :”care este problema cu parcarea Aurele” cum că: nu este parcare și l-ar ajuta foarte mult dacă ar avea mai mult respect pentru clienți.

Este un proces deschis ce va implica daune morale considerabile direct proporționale cu prejudiciul adus atât mie cât și societății mele • MENȚIONEZ CA DAUNELE MORALE CONSIDERABILE CE VOR FI PRIMITE DIN PARTEA PÂRÂTULUI MIRCEA ONTIU, EU BIZO AUREL ANUNȚ OFICIAL ȘI PUBLIC CĂ VOR FI DONATE IN SCOPURI CARITABILE INSTITUȚIILOR CU CARE DEJA COLABOREZ IN SCOPUL AJUTĂRII CELOR NEVOIAȘI•

Toate având o limita deoarece libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară şi nici dreptul la propria imagine, lucruri care mie mi-au fost încălcate vehement in postările domnului Ontiu Mircea care a apelat cu nonșalanta la instigarea la ura și incitarea publicului din mediul online și a apropiaților săi prin postările și comment-utile lor.

Am fost pus la zid și criticat și in legătura cu atenția mare pe care o acord clienților mei astfel fiind repercusiuni si juridic înspre societatea mea, critici legate de investițiile și condițiile pe care le-am creat exclusiv pentru comunitate si clienții mei punând la dispoziție parcări pentru ei care este strict alegerea mea cu mențiunea ca eu nu folosesc in scop personal nici una din cele doua parcări.

Ultimul eveniment nefericit nu este prima data când mi-au fost lezate și intinate public drepturile de acest individ mai sus menționat prin acuzații nefondate și mincinoase acesta care având o preocupare excesivă pentru persoana și societatea mea și care uneori pierde contactul cu realitatea si răbufnește in ura, frustrare si invidie după cum chiar el a menționat in postările sale.

Eu BIZO AUREL indiferent de circumstanțe încerc să fiu un om de valoare si nu un om de succes si tot ce am făcut in ultimii 30 de ani si tot ce voi face in continuare este pentru comunitatea in care trăiesc, clienții mei și aproapele meu.” – se arată în replica afaceristului băimărean.

Totuși, deși domnul Bizo a fost atent la detalii și a punctat multe aspecte în răspunsul dânsului, a omis să precizeze cum a obținut spargerea trotuarului pentru a-și face parcare și despre modul în care și-a făcut terasă pe spațiul verde.

La cum se simte tensiunea dintre cei doi oameni de afaceri, războiul nu se termină aici! Deci, poate vom primi răspunsurile necesare!