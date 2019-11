Prima vacanță din acest an școlar s-a încheiat. De o săptămâna liberă s-au bucurat copiii de grădiniță și cei din învățământul primar, în timp ce elevii de gimnaziu și liceu au continuat cursurile. Cei mici au avut vacanță de vineri, 25 octombrie, până duminică, 3 noiembrie, după o lună și jumătate de cursuri. De pe 4 noiembrie până la următoarea vacanță care începe pe 21 decembrie mai sunt 47 de zile.

În învățământul preșcolar în anul școlar 2018-2019 erau înscriși 525.411 copii, iar în învățământul primar 924.548 de elevi, potrivit datelor INS consultate de Edupedu.ro. Ministerul Educației nu publică date noi despre câți elevi/copii sunt înscriși în anul cșolar actual decât la finalul acestuia. Așa că estimarea populației școlare din grădinițe și școli primare este de 1,4 milioane, în condițiile în care anul trecut a fost de 1,44 milioane. Aceștia sunt copii care au avut vacanță și azi revin la școală. Următoarea vacanță, cea de Crăciun, va fi și vacanța intersemestrială. Iată care sunt următoarele vacanțe din acest an școlar.

vacanţa de iarnă începe pe 21 decembrie 2019 şi durează până pe 12 ianuarie 2020;

vacanţa de primăvară începe de pe 4 aprilie şi ţine până pe 21 aprilie 2020;

vacanţa de vară începe pe 13 iunie şi încă nu se ştie data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 – 2021.

DESCARCĂ de aici Calendarul anului şcolar 2019-2020 în format printabil

Structura anului școlar 2019-2020

Anul școlar 2019-2020 are 35 de săptămâni de cursuri, față de 34 anul trecut, iar cursurile elevilor au început pe 9 septembrie 2019.

Semestrul I (15 săptămâni)

Cursuri: Luni, 9 septembrie 2019 – Vineri, 20 decembrie 2019

Vacanță pentru grădinițe și clasele pregătitoare – a IV-a: 26 octombrie – 3 noiembrie 2019

Vacanța de iarnă: Sâmbătă, 21 decembrie 2019 – Duminică, 12 ianuarie 2020

Semestrul al II-lea (20 săptămâni)

Cursuri: Luni, 13 ianuarie 2020 – Vineri, 3 aprilie 2020

Vacanţa de primăvară: Sâmbătă, 4 aprilie 2020 – Marți, 21 aprilie 2020

Cursuri: Miercuri, 22 aprilie 2020 – Vineri, 12 iunie 2020

Vacanţa de vară: Sâmbătă, 13 iunie 2020 – data din septembrie 2020 la care încep cursurile anului școlar 2020-2021

Tezele se susțin cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

Programul Școala altfel se va desfășura în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, la decizia școlii. Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca “prin manifestări specifice” ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului.

Recuperarea cursurilor nu se poate realiza în perioada vacanțelor, prevede ordinul de ministru care aprobă structura anului școlar, pentru cazurile în care cursurile sunt suspendate din cauza unor calamități naturale, intemperii, epidemii sau alte situații excepționale.

Ordinul prevede următoarele excepții la structura anului școlar 2019-2020:

pentru clasele a XII-a, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 29 mai 2020

pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 5 iunie 2020

pentru clasele liceale – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri

Calendarul examenelor naționale din anul școlar 2019-2020

Calendar Evaluarea Națională 2020

2 – 5 iunie 2020 Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea Națională 2020

5 iunie 2020 Elevii de clasa a VIII-a termină școala

15 iunie 2020 Limba şi literatura română – examen scris

17 iunie 2020 Matematică – examen scris

18 iunie 2020 Limba şi literatura maternă – examen scris

22 iunie 2020 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00), urmată de înregistrarea contestațiilor (între orele 14:00 – 20:00)

27 iunie 2020 Afișarea rezultatelor finale

Calendar Evaluarea națională la final de clasa a II-a 2020

11 mai 2020: Limba română – Scris

11 mai 2020: Limba maternă – Scris

12 mai 2020: Limba română – Citit

12 mai 2020: Limba maternă – Citit

13 mai 2020: Matematică

14 mai 2020: Limba română pentru minoritățile naționale – Scris-Citit

Calendar Evaluarea națională la final de clasa a IV-a 2020

19 mai 2020: Limba română

20 mai 2020: Matematică

21 mai 2020: Limba maternă

Calendar Evaluarea națională la final de clasa a VI-a 2020

27 mai 2020: Limba și comunicare

28 mai 2020: Matematică și Științe ale Naturii

Calendar BAC 2020

25 – 29 mai 2020 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

29 mai 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a

9 – 10 iunie 2020 Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română – proba A

11 – 12 iunie 2020 Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba maternă – proba B

15 – 17 iunie 2020 Evaluarea Competențelor digitale – proba D

18 – 19 iunie 2020 Evaluarea Competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C

22 iunie 2020 Limba și literatura română – proba Ea) – examen scris

23 iunie 2020 Limba și literatura maternă – proba Eb) – examen scris

24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris

Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris

Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu:

Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională

Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus

30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)

1-6 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor

7 iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale de la BAC 2020