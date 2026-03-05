Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat semnarea ordinului prin care încă patru Compartimente de Primiri Urgențe (CPU) din țară sunt incluse în sistemul de finanțare directă de la bugetul de stat. Printre acestea se numără și CPU din cadrul Spitalul de Recuperare Borșa.

Decizia face ca unitatea medicală din Borșa să beneficieze de finanțare directă prin bugetul Ministerul Sănătății, alături de alte trei spitale din țară. Odată cu această măsură, numărul Compartimentelor de Primiri Urgențe finanțate la nivel național ajunge la 80.

Pentru comunitatea din Borșa, includerea CPU în sistemul de finanțare directă înseamnă resurse suplimentare pentru activitatea de urgență: personal medical, medicamente, materiale sanitare și investigațiile necesare pacienților care ajung în această structură. Astfel, spitalul va avea o capacitate mai bună de a evalua rapid pacienții și de a începe tratamentul fără întârzieri.

Autoritățile subliniază că această măsură contribuie și la gestionarea mai eficientă a cazurilor acute la nivel local, reducând presiunea asupra marilor Unități de Primiri Urgențe din spitalele regionale și oferind pacienților acces mai rapid la îngrijiri medicale aproape de locul în care locuiesc.

Potrivit ministrului sănătății, consolidarea rețelei de urgență rămâne o prioritate, deoarece în situațiile critice timpul poate face diferența dintre viață și moarte, iar pacienții trebuie să poată primi îngrijiri rapide și sigure în unitățile medicale din apropierea comunităților lor.