Motiv de mândrie pentru comunitatea Școlii „George Cosbuc” din Baia Mare: elevul Mureșan Tudor, din clasa a VIII-a C, a reușit o performanță deosebită, calificându-se la etapa națională a Olimpiadei de Istorie.

Rezultatul vine după multă muncă, ambiție și pasiune pentru această disciplină, elevul demonstrând că seriozitatea și perseverența pot conduce la reușite importante. Calificarea reprezintă nu doar o realizare personală, ci și un motiv de bucurie pentru întreaga comunitate educațională.

Un rol esențial în pregătirea elevului l-a avut profesorul coordonator, Meze Maria, căruia îi sunt adresate felicitări pentru implicare, sprijin și răbdare pe parcursul procesului de pregătire.

Elevului i se urează mult succes la etapa națională, unde va reprezenta cu mândrie școala și comunitatea.