Cei pasionați de tradițiile autentice sunt invitați să participe la cea de-a treia ediție a atelierului de încondeiat ouă, organizat miercuri, 25 martie, de la ora 14:30, la Centrul Multifuncțional din Seini.

Evenimentul este organizat de Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Primăria Seini, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș și Centrul Universitar Nord din Baia Mare, în cadrul proiectului județean „Tradiții care unesc”.

Atelierul își propune să readucă în atenție meșteșugul încondeierii ouălor, un obicei pascal cu o puternică încărcătură simbolică. Participanții sunt încurajați să poarte un element tradițional, precum ia sau cămașa populară, și să aducă câte cinci ouă fierte pentru activitățile practice.

Cadrele didactice interesate se pot înscrie inclusiv cu o tehnică proprie de încondeiere, contribuind astfel la diversitatea atelierului. De asemenea, organizatorii vor realiza o revistă care va cuprinde tehnici, etape de lucru, simboluri și fotografii surprinse în timpul evenimentului.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să redescopere frumusețea tradiției și să transmită mai departe valorile autentice, într-o atmosferă dedicată educației și creativității.