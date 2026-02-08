Într-un cadru organizat și sigur, s-a desfășurat concursul interdisciplinar județean COMUNIADA – proba TRIATLON, un eveniment educațional de amploare organizat de Școala Profesională Repedea, care a reunit aproximativ 100 de elevi din 20 de unități de învățământ din mai multe comune.

Competiția a pus accent pe performanță motrică, spirit de echipă, fair-play și competiție sănătoasă, elevii demonstrând viteză, forță și rezistență într-o probă complexă și provocatoare.

Un aspect esențial al competiției l-a reprezentat siguranța participanților, asigurată cu profesionalism de: echipa medicală Maltez, SVSU Poienile de Sub Munte și SVSU Repedea.

Felicitări tuturor elevilor participanți pentru efort, ambiție și determinare, precum și cadrelor didactice coordonatoare pentru implicare și dedicare!

COMUNIADA rămâne un exemplu de colaborare, educație și performanță.