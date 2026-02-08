Interval de valabilitate: 8 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00

România intră sub influența unui episod sever de iarnă, cu ninsori extinse, depuneri de polei, vânt puternic și o răcire accentuată a vremii.

În cursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni, ninsorile vor cuprinde Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. De luni seara până marți seara, aria precipitațiilor se mută în special spre Oltenia, Banat, Transilvania și zonele montane. În unele locuri se vor strânge 5–10 l/mp de apă, iar la munte și în sud-vest chiar până la 15 l/mp. Se va depune strat de zăpadă de 5–10 cm, iar în zonele montane, în general, de aproximativ 15 cm. Izolat, condițiile vor favoriza formarea poleiului și a ghețușului.

Vântul va accentua senzația de frig. În sud-vest, sud și est, rafalele vor atinge frecvent 45–50 km/h. În Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali, vântul va sufla cu peste 80–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea și reducând vizibilitatea.

Pe lângă precipitații, frigul se intensifică serios. În regiunile extracarpatice, vremea va deveni deosebit de rece, iar în noaptea de luni spre marți gerul va fi aspru în Moldova și estul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 și 3 grade, iar minimele vor coborî, în general, între -15 și -5 grade.

Autoritățile recomandă prudență în trafic, echiparea corespunzătoare a autovehiculelor și evitarea deplasărilor în zonele montane în timpul viscolului.