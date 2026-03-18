Ziua Internațională a Poeziei va fi marcată la Sighetu Marmației printr-un eveniment cultural dedicat frumuseții versului și puterii cuvântului. Manifestarea va avea loc vineri, 20 martie, începând cu ora 10:00, la Centrul Cultural Sighetu Marmației.

Programul va debuta cu un dialog despre poezie, susținut de Gheorghe Mihai Bârlea, conferențiar universitar, și Ion Mariș, directorul Editurii Valea Verde, care vor evidenția rolul și impactul poeziei în viața culturală și spirituală.

Elevii claselor a IX-a D și a IX-a F, coordonați de profesoarele Raluca Lozba și Otilia Chindriș, vor aduce în prim-plan creațiile poeților sigheteni, oferind publicului momente artistice pline de emoție și sensibilitate.

Evenimentul va fi completat de momente muzicale susținute de tineri artiști locali: soliștii Sara Simion și Luca Emanuel Rus, interpretări la nai realizate de Daniel Turza, precum și acorduri de chitară oferite de Daria Ofrim, Ștefania Petruța Hoza, Maia Brîndău și Ionuț Patcaș.

Organizatorii invită publicul să participe la această întâlnire specială, în care poezia și muzica se împletesc armonios, oferind o experiență culturală memorabilă, dedicată sufletului și sensibilității.