În noaptea de joi spre vineri, la ora 02.15, în timp ce desfășurau activități pe D.J.108E, polițiștii au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe raza localității Mogoșești.

La volan a fost depistat un tânăr de 18 ani, din Baia Mare. În cadrul verificării documentelor personale și ale autoturismului, polițiștii au stabilit faptul că cel în cauză are dreptul de a conduce suspendat.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Întrucât fapta constituie infracțiune, în cauză a fost întocmit dosar penal și sub coordonarea procurorului de caz se continuă cercetările în vederea documentării stării de fapt și dispunerii măsurilor legale.