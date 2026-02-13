Societatea Vital S.A. anunță că alimentarea cu apă potabilă va fi întreruptă sau va înregistra scăderi semnificative de presiune vineri, 13 februarie, în mai multe cartiere din Baia Mare, respectiv Gării, Cuza Vodă, Dragoș Vodă și zonele limitrofe, respectiv localitățile: Săsar, Lăpușel, Bozânta Mică, Bozânta Mare, Tauții Măgherăuș, Hideaga, Lucăcești, Mogoșești, Pribilești, ca urmare a unei avarii majore apărute în cursul acestei zile la magistrala de transport apă potabilă Dn800mm.

După izolarea avariei și încărcarea sistemului poate apărea fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp, de aceea recomandăm evitarea folosirii apei în scopuri menajere până la limpezirea ei.