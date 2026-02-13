În data de 12 februarie a.c., polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, împreună cu cei ai Biroului Rutier Baia Mare, au desfășurat o acțiune de tip BLITZ la nivelul județului, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor produse ca urmare a nerespectării regulilor de trecere la nivel cu calea ferată.

În cadrul activităților derulate, polițiștii au verificat 35 de autovehicule, urmărind modul în care conducătorii auto respectă regulile privind oprirea și asigurarea la trecerile la nivel cu calea ferată, precum și alte abateri generatoare de risc rutier.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în valoare de peste 10.000 de lei.

Totodată, polițiștii au dispus reținerea a 5 permise de conducere, pentru nerespectarea regulilor la trecerile la nivel cu călea ferată.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii rutieri reamintind conducătorilor auto importanța respectării regulilor de circulație, în special la trecerile la nivel cu calea ferată, acolo unde neatenția sau graba pot avea consecințe tragice