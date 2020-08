A murit, la vârsta de 90 de ani, Oliviu Gherman, fost președinte al Senatului (1992-1996), fost ambasador la Paris și fost președinte al FDSN (strămoșul PSD). Oliviu Gherman a fost senator de Dolj timp de 4 mandate.

Oliviu Gherman s-a nascut pe 26 aprilie 1930 in localitatea Sanmihaiu de Sus din judetul Cluj. De profesie fizician, profesorul universitar a fost senator in legislaturile 1990-1992, 1992-1996, 1996-2000 si 2000-2004, ales in judetul Dolj pe listele partidului FSN, apoi ales senator in circumscriptia electorala nr.41 Bucuresti.

In legislatura 1996-2000, Oliviu Gherman a fost membru in comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului (din sep. 1999), comisia pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa (din dec. 1996) si comisia pentru munca, familie si protectie sociala (pana in sep. 1999.)

Oliviu Gherman a fost presedintele partidului FDSN (devenit ulterior PDSR), in perioada 1992-1996.

Oliviu Gherman a demisionat din Senat pe data de 27 august 2001 si a fost inlocuit de Constantin Alexa.

Oliviu Gherman a fost senator F.S.N (1990-1992), F.D.S.N. (1992-1996), P.D.S.R. (1996-2000, 2000-2004), presedinte al F.D.S.N. (1992-1996), presedinte al Senatului (1992-1996). Din 2001, Oliviu Gherman a fost ambasador la Paris.