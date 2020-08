Confortul termic al casei ne preocupa intens, mai ales ca apar constant noi produse, sisteme ce pot imbunatati confortul versus consumul de resurse. Din punct de vedere termic predomina in randul utilizatorilor casnici centrala termica, asociata automat si cu o retea de radiatoare ce distribuie caldura in toata casa. De acestea depinde mare parte al confortului utilizatorului.

Caloriferele din aluminiu

Sunt una din optiunile destul de populare, cu dimensiuni diverse. Le regasim si la Shop Einstal. Sunt cunoscute pentru durata lor de viata mare, fiind comparabile cu clasicele calorifere din fonta. De regula aceasta categorie de calorifere se bucura de o garantie mai extinsa.

Se incalzesc repede, deci automat consuma mai putin agent termic, aspectual sunt usor de integrat in orice casa si prezinta avantaj prin stratul de vopsea electrostatica ce le ajuta sa isi mentina aspectul initial mai multa vreme. Pe langa toate acestea, sunt usor de intretinut si au un randament termic ridicat. Pot fi comandate in functie de numarul de elementi necesari.

Caloriferele din otel

Ceva mai accesibile sunt radiatoarele din otel. Au mai multe sanse sa rugineasca in timp, iar ca masura de preventie este indicata folosirea unor solutii inhibatoare in acest sens. Desi nu se pot lauda cu o durata de viata foarte mare, ajung si pana la 30 de ani de exploatare.

Sunt totusi eficiente din punct de vedere termic. Doar ca sunt ceva mai late, proeminente fata de cele mai sus mentionate. Castiga detasat la capitolul pret.

Clasice sau verticale?

In ambele variante vom regasi si optiunea verticala. Acestea sunt o alegere mai rara, de alfel. Pot fi mai inguste si inalte, sa ocupe o portiune de perete in asa mod incat sa nu creeze un disconfort vizual. In functie si de arhitectura locului in care vor fi amplasate, astfel de calorifere pot fi un mod mai pretentios de a dota casa cu radiatoarele necesare in stil modern si mai placut, practic totodata.

Trebuie spus ca variantele pe verticala sunt ceva mai scumpe decat cele clasice.

Calorifere electrice

Acestea raman o recomandare doar acolo unde nu exista optiunea de a integra un calorifer conectat la sistemul termic al casei. Vorbim de o solutie practica si imediata, insa ceva mai dezavantajoasa cand vine vorba de consum, de confort termic versus costuri implicate. Acestea au nevoie de conectare la reteaua de energie electrica si fac ca utilizatorul sa depinda de priza.

Totusi, pentru cei care simt nevoia de completare in casa cu un calorifer cu minim de deranj, un calorifer electric va fi o solutie. In gama de la Shop Einstal regasim si astfel de optiuni, poate mai estetice ca oricare altele. Sunt si colorate, de forme si marimi diferite, cu inaltimi de pana la 1770 mm si latimi 315-692 mm. Vorbim insa de o gama moderna, de calorifere ce includ dispozitive de comanda wireless, cu monitorizare si setare de temperatura incluse.

Intr-un astfel de caz este putin probabil ca utilizatorul casnic sa isi doreasca sa mascheze caloriferul. Insa daca vorbim despre cele clasice, fie din aluminiu sau otel, mascarea lor este probabil dorita. Astfel de solutii ar urma sa avantajeze cand vine vorba de imaginea de ansamblu a unei incaperi, insa trebuie acordata atentie la modul in care o masca atasata caloriferelor ar urma sa absoarba si sa stopeze caldura.

O masca pentru calorifer poate fi realizata la comanda din materiale precum lemn, pvc, metal de ce nu sau combinatii de materiale. Sunt nimic altceva decat grilaje mai estetice, doar ca intr-o oarecare masura afecteaza eficienta termica a caloriferelor. De aceea trebuie sa dispuna de decupaje generoase. Avantaj major il au mai ales cei care din cauza unui spatiu mai compact nu pot distribui altfel mobila si ar urma sa aglomereze spatiul si cu prezenta caloriferelor sau cei care sunt deranjati de zgomotele emise de circuitul apei din instalatie.

Pentru comenzile de calorifere de la Shop Einstal beneficiati de garantie inclusa, asa cum este ea oferita de producator, in unele cazuri si de 10 ani chiar. Poate fi solicitata si consilierea profesionala pentru a intelege mai bine diferentele de randament termic si pentru a opta pentru caloriferul potrivit.