Iubiţi fraţi şi surori, duminică frumoasă!

Astăzi celebrăm sărbătoarea Sfintei Familii, iar liturgia ne oferă relatarea „fugii în Egipt” (cf. Mt 2,13-15.19-23).

Este un moment de încercare pentru Isus, Maria şi Iosif. Scena luminoasă a Crăciunului este umbrită, aproape pe neaşteptate, de o ameninţare mortală, care îşi are originea în viaţa zbuciumată a lui Irod, un om crud şi sângeros, temut pentru brutalitatea sa, dar tocmai din acest motiv profund singur şi bântuit de frica de a fi înlăturat de la tron. Când Irod află de la magi că s-a născut „regele iudeilor” (cf. Mt 2,2), simţindu-se ameninţat în puterea sa, decretează uciderea tuturor copiilor de vârsta lui Isus. În regatul său Dumnezeu săvârşeşte cea mai mare minune din istorie, în care se împlinesc toate promisiunile antice de mântuire, dar nu reuşeşte să o vadă, orbit de frica de a-şi pierde tronul, bogăţiile, privilegiile. În Betleem este lumină, este bucurie: nişte păstori au primit vestea cerească şi în faţa ieslei l-au glorificat pe Dumnezeu (cf. Lc 2,8-20), dar nimic din toate acestea nu reuşeşte să pătrundă dincolo de apărarea blindată a palatului regal, decât ca un ecou distorsionat al unei ameninţări, care trebuie înăbuşită în violenţa oarbă.

Însă tocmai această împietrire a inimii subliniază şi mai mult valoarea prezenţei şi misiunii Sfintei Familii care, în lumea despotică şi lacomă reprezentată de tiran, este cuib şi leagăn al singurului răspuns posibil de mântuire: cel al lui Dumnezeu, care, în totală gratuitate, se dăruieşte oamenilor fără rezerve şi fără pretenţii. Iar gestul lui Iosif, care, ascultând de glasul Domnului, îşi poartă soţia şi Pruncul în siguranţă, este revelat aici în toată semnificaţia sa răscumpărătoare. În Egipt, de fapt, flacăra iubirii familiale, căreia Domnul i-a încredinţat prezenţa sa în lume, creşte şi prinde vigoare pentru a aduce lumină întregii lumi.

În timp ce privim cu uimire şi recunoştinţă acest mister, să ne gândim la familiile noastre şi la lumina care poate veni de la ele către societatea în care trăim. Lumea, din păcate, are întotdeauna „Irozii” săi, miturile sale de succes cu orice preţ, de putere fără scrupule, de bunăstare goală şi superficială şi adesea plăteşte consecinţele în singurătate, disperare, diviziuni şi conflicte. Să nu permitem ca aceste miraje să înăbuşe flacăra iubirii în familiile creştine. Dimpotrivă, să păzim în ele valorile evangheliei: rugăciunea, primirea frecventă a sacramentelor – în special Spovada şi Împărtăşania – afectele sănătoase, dialogul sincer, fidelitatea, concreteţea simplă şi frumoasă a cuvintelor şi gesturilor bune de fiecare zi. Aceasta le va face o lumină de speranţă pentru mediile în care trăim, şcoală de iubire şi instrument de mântuire în mâinile lui Dumnezeu (cf. Francisc, Omilia la Liturghia pentru a 10-a Întâlnire Mondială a Familiilor, 25 iunie 2022).

Să-i cerem aşadar Tatălui din ceruri, prin mijlocirea Mariei şi a Sfântului Iosif, să binecuvânteze familiile noastre şi toate familiile din lume, pentru ca ele, crescând după modelul familiei Fiului său făcut om, să fie pentru toţi un semn eficace al prezenţei sale şi al carităţii sale nesfârşite.

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

Transmit salutul meu călduros vouă tuturor, romani şi pelerini din diferite ţări.

Îndeosebi, îi salut pe tinerii din Clusone, Gerenzano şi San Bartolomeo in Bosco, pe candidaţii la mir din Adrara San Martino, pe tinerii şi ministranţii din Brescia, pe participanţii la pelerinajul pre-adolescenţilor din Unitatea Pastorală din Sarezzo şi pe scoutiştii din Treviso.

Îi salut, de asemenea, pe educatorii din Acţiunea Catolică din Limena şi pe cei din Morciano di Romagna, pe animatorii de la Oratoriul „Sfântul Pius al X-lea” din Portogruaro, grupul de voluntari din Borgomanero, pe credincioşii din San Cataldo şi Serradifalco şi pe membrii lui „Pro Loco” din Sant’Egidio del Monte Albino.

În lumina Naşterii Domnului, să continuăm să ne rugăm pentru pace. Astăzi, îndeosebi, să ne rugăm pentru familiile care suferă din cauza războiului, pentru copiii, bătrânii, persoanele mai vulnerabile. Să ne încredinţăm împreună mijlocirii Sfintei Familii din Nazaret.

Vă urez tuturor o duminică frumoasă!

LEO PP. XIV

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu