Joi, 22 ianuarie, începând cu ora 16:00, Muzeul Judetean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» găzduiește finisajul expoziției aniversare „Păzitoarea semintzei”, semnată de artistul Ioan Marchiș, eveniment dedicat împlinirii a 70 de ani de viață ai acestuia.

Finisajul va fi marcat printr-un program cultural complex, care include lansarea volumelor „Poeme (1981–2023)” de Ion Mureșan și „Nodul sacru” de Ioan Marchiș, o lectură publică și o întâlnire cu poetul Ion Mureșan, precum și o sesiune de autografe. Evenimentul va fi prezentat de Vasile G. Dâncu, director al Editurii Școala Ardeleană din Cluj-Napoca.

Tot în cadrul finisajului vor fi prezentate publicului lucrările realizate de studenții Programului de Arte Plastice – Pictură din cadrul UTCN – CUNBM, coordonați de lect. univ. dr. Mihaela Tănase. Acestea sunt rezultatul Workshop-ului de modelaj „Păzitoarea semintzei”, susținut de artistul Ioan Marchiș la data de 16 decembrie, la Muzeul Județean de Artă din Baia Mare.

Atelierul a urmărit explorarea relației dintre formă, memorie și simbolistica începutului, prin lucrul direct în lut și realizarea unor personaje sculpturale inspirate de ideea de protecție, geneză și reînnoire. Lucrările realizate vor fi integrate în proiectul „Patrimoniul Viitorului”, dedicat susținerii noilor generații de artiști.

Expoziția poate fi vizitată până în 25 ianuarie 2026