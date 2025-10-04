Duminică, 5 octombrie 2025, la Târgu Lăpuș va avea loc un eveniment deosebit dedicat memoriei Fericitului Episcop Iuliu Hossu, primul cardinal român și unul dintre simbolurile credinței și demnității neamului.

Parohia greco-catolică „Buna Vestire” din Târgu Lăpuș și Capela-Muzeu Cardinal Iuliu Hossu îi invită pe credincioși și pe toți cei care doresc să participe la dezvelirea bustului Fericitului Episcop, amplasat în fața capelei care îi poartă numele.

Evenimentul va începe cu Sfânta Liturghie, la ora 10:30, urmată de o procesiune de la biserică până la capelă, unde va fi dezvelit bustul cardinalului de pioasă amintire.

„Mulțumim tuturor pentru disponibilitate și pentru dorința de a fi alături la acest moment de cinstire și recunoștință”, a transmis pr. Silviu Hodiș, parohul comunității greco-catolice din Târgu Lăpuș.

Evenimentul se va desfășura la Capela-Muzeu Cardinal Iuliu Hossu, situată pe strada Eroilor nr. 24, Târgu Lăpuș.