Noaptea trecută a nins viscolit pe DN18, în Pasul Prislop, pe sectorul de drum dintre vârful pasului montan și coborârea spre localitatea Cârlibaba. Circulația rutieră s-a desfășurat în condiții de iarnă, cu viteză redusă, după ce mulți șoferi au rămas cu anvelope de vară pe vehicule.

Pentru menținerea drumului practicabil, angajații Secției de Drumuri Naționale au intervenit cu trei utilaje și au răspândit aproximativ 15 tone de material antiderapant pentru combaterea zăpezii și a gheții.

Cea mai rece noapte a fost consemnată la stația meteo Iezer și în Pasul Prislop, unde temperaturile au coborât între 0 și 1 grad Celsius. În această dimineață, în zona montană înaltă, la peste 1.800 de metri, s-au înregistrat fulguieli, iar stratul de zăpadă măsura până la 2 centimetri.

În prezent, carosabilul drumurilor publice din județ este curat și umed. La Borșa și în Pasul Prislop plouă, iar vremea rămâne deosebit de rece pentru început de octombrie. Meteorologii anunță cer mai mult noros, ploi pe arii extinse și precipitații mixte în zona montană înaltă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări la altitudini mari.

Temperaturile maxime ale zilei se vor situa între 12 și 14 grade Celsius, iar cele minime între 4 și 7 grade.