Au fost descinderi în trei judeţe din vestul ţării, miercuri dimineața, într-un dosar de ”vaccinare la chiuvetă”.

Oamenii legii au descins la mai multe persoane suspectate că ar face parte dintr-o rețea care asigura obținerea de certificate de vaccinare fără însă că beneficiarul să fi fost imunizat.

This is a modal window.No compatible source was found for this media.

Descinderile au avut loc în Timiș, Mehedinți și Gorj într-un dosar de ‘vaccinare la chiuvetă’.

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Timiș sunt cei care instrumentează acest dosar.

Cercetările au început în urmă cu câteva luni, atunci când unul dintre cei care a primit un certificat de vaccinare, fără să fi făcut vreo doză, a ajuns în spital în stare gravă.

Oamenii legii au descins la o adresa lângă Timișoara, la alte 3 din Drobeta Turnu Severin și 2 în județul Gorj.

La data de 03.11.2021 polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J Timiș, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Mehedinti și I.P.J. Gorj, vor pune în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară.

În dosar, se efectuează cercetări cu privire la infracțiunile de fals intelectual, uz de fals, fals informatic și zădărnicirea combaterii bolilor, constând în aceea că mai multe persoane s-au prezentat pentru a fi internate la spital cu simptomatologie gravă de infectare cu virusul Sars CoV 2 și au prezentat la internare certificate de vaccinare anti-covid, pentru care există suspiciunea că ar fi false.

Ulterior executării perchezițiilor, vor fi puse în executare 8 mandate de aducere.