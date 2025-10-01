Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare anunță că în perioada 6-19 octombrie 2025 (cu posibilitate de prelungire dacă situația va impune), desfășoară operațiunea de deratizare împotriva rozătoarelor pe raza Municipiului Baia Mare prin amplasarea de stații de intoxicare cu momeală raticidă, în cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare, aprobat prin HCL nr. 51/2025.

Produsul folosit este Racumin Expert și are ca substanță activă 0.027% cumatetralil o substanță din grupa anticoagulantelor. Aceste produse vor fi amplasate în stații de intoxicare, prevăzute în apropierea construcțiilor civile și platformelor menajere din Municipiul și au ca scop evitarea contactului cu speciile nedorite sau cu animale de companie.

Produsul comercial utilizat în campania de deratizare este avizat de către Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru produse biocide, iar acest produs vine însoțit de Fișa de Siguranță şi Declarația de Conformitate a firmei care comercializează produsul (Racumin Expert – Certificat pentru Autorizarea Produsului Biocid Nr.RO/2022/0348/MRS/DE-0018181-14).

Informații suplimentare privind operațiunea de deratizare se pot obține la numerele de telefon: 0262 225 773 sau 0725 133 155.