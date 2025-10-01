La data de 30 septembrie a.c., Poliția municipiului Sighetu Marmației a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la faptul că pe D.N. 18, la ieșire din localitatea Tisa, s-a produs un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

Echipajul Biroului Rutier, care a intervenit la fața locului, a stabilit că un bărbat de 48 de ani, care conducea o autoutilitară, nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de auto care circula în fața sa, și în momentul în care șoferul acestuia ar fi inițiat manevra de frânare, s-ar fi produs coliziunea față-spate.

În urma impactului dintre cele doua autovehicule, o pasageră din autoturism a fost rănită și transportată la spital.

În cauză a fost întocmit dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.