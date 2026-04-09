Parohia Ortodoxă Ferneziu anunță programul slujbelor din Joia și Vinerea Mare, dedicate credincioșilor care doresc să participe la momentele de rugăciune din Săptămâna Patimilor.

Astfel, joi, 9 aprilie, de la ora 18:00, va fi săvârșită Denia celor 12 Evanghelii atât la Biserica Nașterii Maicii Domnului, cât și la Biserica Sfânta Ana.

De asemenea, vineri, 10 aprilie, de la ora 15:00, va avea loc Denia Prohodului Domnului nostru Iisus Hristos, slujbă oficiată în ambele lăcașuri de cult.

Credincioșii sunt invitați să participe la aceste momente de reculegere și rugăciune, specifice Săptămânii Mari, în pregătirea Sărbătorii Învierii Domnului.