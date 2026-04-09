În urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, bărbatul de 65 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe și ucidere din culpă a fost reținut pentru 24 de ore.

Miercuri, 8 aprilie, polițiștii au stabilit că bărbatul a condus un tractor în localitatea Văleni și ar fi provocat un accident de circulație în urma căruia a rezultat decesul unui pasager.

Bărbatul de 65 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere probatoriul administrat, la data de 8 aprilie, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cursul zilei de astăzi, 9 aprilie, bărbatul urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.