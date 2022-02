Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca organizează și în acest an cursuri de pregătire şi examen de simulare a admiterii pentru toate programele de studiu, nivel licență.

Viitorii candidați la examenul de admitere 2022 vor avea posibilitatea să aprofundeze materia, să își testeze cunoștințele și să se familiarizeze cu atmosfera și condițiile de la un concurs de admitere. Cursurile de pregătire vor avea loc online, în fiecare sâmbătă din luna aprilie, iar cei interesați se vor putea înscrie online pe site-ul universității, până la data de 18 martie 2022.

După înscriere, fiecărui candidat i se va genera un cont individual care îi va asigura accesul pe platforma pe care vor avea loc cursurile. Cursurile de pregătire vor rămâne la dispoziţia celor înscrişi și vor putea fi accesate în orice moment, până la data examenului de simulare. De asemenea, universitatea pune la dispoziția viitorilor candidați la examenul de admitere și teste de admitere de Biologie, Biologie vegetală, Chimie organică și Chimie anorganică.

Examenul de simulare a admiterii pentru anul universitar 2022-2023 se va desfășura în data de 7 mai 2022, în format fizic, în amfiteatrele universității, dacă situația epidemiologică o va permite.

„Examenul de admitere în universitatea noastră reprezintă o probă complexă de testare a cunoștințelor candidaților. An de an, exigența crește, demersul fiind necesar pentru selectarea celor mai potriviți candidați pentru viitorul sistemului național de sănătate. Ne bucură interesul constant al tinerilor pentru profesiile medicale și farmaceutice și ne străduim să le oferim cele mai bune condiții de studiu.” transmite prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universităţii de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Concursul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, pentru în ciclul universitar de licență, sesiunea iulie 2022, va avea loc astfel:

• 23 iulie 2022: examen scris de admitere la programele de studiu: Farmacie, Asistență Medicală Generală, Radiologie și Imagistică, Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică.

• 24 iulie 2022: examen scris de admitere la programele de studiu: Medicină și Medicină Dentară.