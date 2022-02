Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca anunță că proiectul „Strengthen haemophilia care in the north and establish a national registry in Romania” a fost desemnat proiectul anului 2022 de către Novo Nordisk Haemophilia Foundation.

Proiectul, coordonat de șef lucr. dr. Ciprian Tomuleasa, a fost implementat în Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca în cadrul Centrului de Cercetări pentru Medicină Avansată – MedFUTURE, cu suportul Societății Române de Hematologie, având drept rezultat primul laborator de diagnostic al hemofiliei și al altor tulburări de coagulare din nord-vestul României și modernizarea și completarea Registrului Național de Hemofilie și Tulburări Rare de Coagulare.

În urma acestui proiect, universitatea clujeană a beneficiat de înființarea unui laborator modern funcțional și autosustenabil pentru diagnosticul și monitorizarea pacienților cu coagulopatii.

“În cadrul laboratorului, au fost investigați aproximativ 130 de pacienți. Aceștia sunt evaluați inițial pentru a diagnostica hemofilia sau o altă tulburare de coagulare, iar ulterior sunt monitorizați constant, pentru a ajusta si crește eficienta tratamentului. Astfel, acești pacienți pot beneficia de tratament specific care să diminueze semnificativ riscurile cauzate de sângerările post-chirurgicale sau în cazul pacienților pediatrici, care sunt mai susceptibili în ceea ce privește apariția unei hemoragii spontane ca urmare a unor traumatisme provenite, spre exemplu, din joacă. În acest fel, o boală incurabilă va fi transformată într-o boală cronică, gestionabilă”, transmite coordonatorul proiectului, dr. Ciprian Tomuleasa, medic specialist hematologie, șef de lucrări și cercetător în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Înainte de acest proiect, existau doar două unități medicale specializate în diagnosticul tulburărilor de coagulare, în sudul țării, la București, la Institutul Clinic Fundeni și în vest, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” – Centrul Medical „Cristian Șerban” din Buziaș, județul Timiș. Prin urmare, persoanele cu tulburări de coagulare, în special cele din nordul țării, erau obligate să parcurgă distanțe mari pentru a obține un diagnostic și o îngrijire corespunzătoare. Această situație s-a schimbat odată cu demararea acestui proiect, datorită consolidării capacităților de diagnosticare în zona Transilvaniei, la Cluj-Napoca, împreună cu formarea a 150 de profesioniști din domeniul sănătății și o standardizare sporită a îngrijirii hemofiliei. Prin intermediul finanțării din partea Fundației Novo Nordisk Haemophilia, s-a achiziționat un aparat de coagulare, s-au finanțat training-urile personalului medical pentru folosirea aparatului și interpretarea datelor în centre de referință din Franța și Polonia și s-a susținut participarea tinerilor hematologi la conferințe de prestigiu din domeniu.