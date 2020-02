Carosabil curat și umed pe toate sectoarele de drumuri publice din Maramureş. Cer parțial acoperit. Vânt la moderat cu intensificări pe creste. S-a intervenit cu doua utilaje și 16 tone de material antiderapant in Pasul Gutai.

Vizibilitatea in trafic este buna. Toate localitățile sunt alimentate cu energie electrică. Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost in scadere usoara. Gheata se gaseste doar la malul raului Ruscova. Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Sunt asigurate utilitatile publice. Stratul de zapada framantata masoara: 32 cm la Baiut, 22 cm la Cavnic, 18 cm la Vf. Iezer, 14 cm in Baia Borsa, 12 cm la Luhei, 11 cm la Grosii Tiblesului, 8 cm in Pasul Gutai, 7 cm la Firiza, 6 cm la Sacel, 4 cm la Suciu de Jos si Moisei, 3 cm la Coroieni, 2 cm pe Valea Vaserului si la Mara, 1cm la Targu Lapus. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -10 grade la Vf. Iezer, -5 grade in Pasul Prislop, -4 grade in Pasul Gutai, -3 grade la Borsa si Cavnic, -2 grade la Sighetu Marmatiei si Ocna Sugatag, -1 grad la Viseu de Sus, 0 grade la Targu Lapus, Seini, Somcuta Mare si Baia Sprie, 1 grad in Baia Mare.