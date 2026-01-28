Marți, 27.01.2026, la ora 15:16, Poliția a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la faptul că în localitatea Colțirea a avut loc un accident rutier cu victimă.

Verificările efectuate au relevat că un bărbat de 84 de ani, care conducea un autoturim, într-o curbă periculoasă la dreapta ar fi pierdut controlul direcției de mers. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducatorului auto, care a fost transportat de un echipaj SMURD la Spitalul Judeţean Baia Mare. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosat penal și continuă cercetările.