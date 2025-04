„Minaurul este diamantul sportiv al Maramureșului! În momentele grele din existența clubului, au fost oameni cu gândire lucidă care au știut să managerieze destinele Minaurului astfel încât să atingem performanța. Toate uneltirile din aceste momente împotriva clubului mă determină să adopt o poziție de luptă – și nu una de renunțare! Îmi amintesc momentele în care am fost adus la club de către primarul Cătălin Cherecheș și când am reușit să formăm un nucleu puternic al echipei, alături de jucători care au luptat și au adus performanță la Minaur – ultimul titlu de campioni, Cupa României și Supercupa! Astăzi, am conturat un plan de management sportiv care vizează aducerea unor oameni noi. Ne vom îndrepta atenția către Centrele de copii și juniori, sprijinindu-ne pe tinerii talentați din Baia Mare și Maramureș! Vom construi o relație onestă cu suporterii adevărați.Un alt proiect important pe care îl am în vedere este cel al partenerilor loiali, care să ne ajute în atingerea obiectivelor propuse. În concluzie, vă asigur că nu voi renunța la brandul Minaur! Voi lupta cu toate forțele pentru a readuce performanța la club!”– a declarat Nicolae Făt, directorul clubului.

Cu această strategie, CS Minaur Baia Mare își reafirmă angajamentul față de excelență, tradiție și viitorul handbalului maramureșean.