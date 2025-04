Au trecut cinci ani de la data când, în urma demersurilor făcute de Primăria Baia Mare, Casa Pocol, imobilul din cartierul Valea Borcutului, a fost trecută de la Consiliului Județean în patrimoniul municipiului, așa cum era normal de altfel.

Interesant, la vremea respectivă, cel care a predat atunci obiectivul era Doru Dăncuș, vicepreședinte al Consiliului Județean, actual primar al municipiului care are sarcina de a reda circuitului cultural clădirea istorică despre care s-a vorbit și scris poate mai mult decât despre Castelul Peleș.

Între timp s-au parcurs toate etapele birocratice „atât de necesare” vremurilor în care trăim, în urmă cu cinici luni s-a obținut mult așteptata finanțare, astfel că ieri, 3 martie 2025, a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru restaurarea și reabilitarea obiectivului, o clădire de patrimoniu ajunsă într-o fază înaintată de degradare. A fost o mică ceremonie, justificată după atâta osteneală și așteptare, organizată la faza locului.

„Am parcurs toate aceste etape într-un timp scurt pentru că, la fel ca în cazul altor proiecte, am lansat procedurile de achiziție publică cu clauze suspensive înainte de obținerea finanțării efective.

Mai mult, cu toate că valoarea estimată a proiectului depășește 23 de milioane de lei cu TVA inclus, finanțat prin ADR Nord-Vest, contractul de execuție are o valoare de puțin peste 13 milioane de lei. Mult sub valoarea estimată, cu un constructor care are experiență în restaurarea unor astfel de clădiri istorice.

Termenul de finalizare al proiectului este de 20 de luni. Mai în glumă, mai în serios, la final de 2026, dacă nu chiar mai devreme, ne vedem la un prim eveniment cultural în Castelul Pocol!”, a spus primarul Doru Dăncuș.

Grigore Ciascai