Crucea Roșie Română – Filiala Maramureș organizează cursuri de prim ajutor destinate tuturor celor care doresc să învețe cum să reacționeze corect în situații de urgență și să salveze vieți.

Cursurile sunt realizate conform celor mai înalte standarde internaționale în domeniul primului ajutor și sunt potrivite pentru orice persoană, indiferent dacă are sau nu experiență medicală. De asemenea, acestea se adresează atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, fiind disponibile pe întreaga rază a județului Maramureș.

Participanții vor învăța cum să acționeze eficient în situații critice, să aplice tehnici esențiale de prim ajutor și să gestioneze urgențele cu calm și siguranță, până la sosirea echipajelor specializate.

Costul unui curs este de 250 de lei. Înscrierile se pot face la numărul de telefon 0749 632 862, iar informații suplimentare sunt disponibile la adresa de e-mail maramures@crucearosie.ro

Crucea Roșie subliniază importanța acestor cunoștințe, care pot face diferența între viață și moarte în situații limită.